Lettura e biblioteche confermato il calo dei lettori | le donne leggono più degli uomini il Sud arranca I dati ISTAT

Secondo i dati ISTAT, il 57,1% della popolazione dai sei anni in su ha letto almeno un libro nell’ultimo anno, confermando un calo delle abitudini di lettura. Le donne leggono più degli uomini, mentre nel Sud si registra una maggiore difficoltà di accesso alle biblioteche e alla lettura. I dati evidenziano un trend di diminuzione della frequentazione delle biblioteche e di interesse verso i libri in generale.

Scegliere di sfogliare le pagine di un libro è un’abitudine che gli italiani stanno lentamente perdendo. Secondo i dati ISTAT contenuti nel report “Libri e biblioteche: abitudini di lettura e frequentazione Anni 2024 e 2025”, il 57,1% della popolazione dai sei anni in su ha letto almeno un libro nell’ultimo anno. Se confrontiamo questa percentuale con le rilevazioni del 2015, notiamo una lieve flessione; dieci anni fa la quota sfiorava infatti il 60%. Parliamo comunque di circa 32 milioni di persone. Analizzando le fasce della popolazione, emerge una spiccata propensione femminile. Le donne che dedicano tempo alla lettura sono il 62,6%, contro il 51,2% degli uomini. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I LIBRI che rompono il Ghiaccio dentro di te: non Leggere SOLO per Imparare

Notizie e thread social correlati

Lavoro domestico e di cura, dati Istat: le donne lavorano quasi 3 ore in più degli uominiIl rapporto Istat 2026 rivela che le donne italiane trascorrono circa 4 ore e 44 minuti al giorno in attività di lavoro domestico e di cura, mentre...

Dispersione scolastica, preparazione in calo e Sud che arranca: tutti i dettagli del Rapporto Istat 2026 su istruzione e universitàIl Rapporto Istat 2026 segnala un calo della preparazione degli studenti e un aumento della dispersione scolastica, con il Sud che fatica...

Temi più discussi: Un’estate di libri, cultura e incontri. Le biblioteche protagoniste della stagione; Biblioteca Tommasi, confermato il rientro tra il 2028 e il 2029. Sala lettura all’Eden; La canicola si combatte in biblioteca; La biblioteche madonite diventano hub sociali: la cultura entra in carcere con il Termini book festival.

Termini Book Festival e BiblioComunità insieme per portare la lettura anche in carcereProcede a gonfie vele il progetto BiblioComunità – Dove crescono le storie (2024-BIB-01451), un progetto sostenuto dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura […] ... blogsicilia.it

Biblioteca Tommasi, confermato il rientro tra il 2028 e il 2029. Sala lettura all’EdenCi sono voluti due mesi e una Commissione consiliare per confermare quello che era già emerso all'inizio di maggio. laquilablog.it