Il prossimo 14 settembre, alle ore 11, Papa Leone XIV visiterà la Biblioteca Apostolica Vaticana e inaugurerà la mostra "AQVA". L'allestimento fa parte di un più ampio ciclo espositivo intitolato "Catastrofe e meraviglia" e dedicato a una riflessione sugli elementi naturali come specchio delle paure e delle speranze dell’umanità. Gli stessi elementi che rappresentano una delle principali minacce alla conservazione del patrimonio storico e, quindi, alla memoria collettiva, diventano un’allegoria universale delle grandi inquietudini dell’uomo di fronte a tutto ciò che sfugge al suo controllo. Primo capitolo Il primo appuntamento sarà dedicato all’acqua: da una sua iniziale percezione come forza minacciosa prenderà avvio un percorso di riconciliazione, che ne restituirà anche il valore di risorsa vitale. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Biblioteca Vaticana, a settembre il Papa inaugura la mostra "Aqva"

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