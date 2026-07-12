Bibione il marito muore d’infarto in spiaggia e lei si accascia per il dolore | è grave Poi anche il parente ha un malore
Un uomo è morto d’infarto in spiaggia mentre era in acqua. La moglie, presente al momento, si è accasciata per il dolore quando ha visto il marito steso sulla sabbia. Poco dopo, anche un parente presente ha avuto un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La donna e il parente sono stati trasportati in ospedale in condizioni serie.
Erano tutti in spiaggia, al sole, quando il marito si è improvvisamente sentito male in acqua. La moglie, quando lo ha visto steso sulla sabbia mentre tentavano di rianimarlo, è stata colta a sua volta da un grave malore. Non solo: vicino a loro c’era un altro familiare, che di fronte a questa scena ha avuto anche lui un infarto. Tre arresti cardiaci in sequenza per una famiglia di turisti sulla spiaggia di piazzale Zenith a Bibione sabato verso mezzogiorno. Una corsa improvvisa di assistenti bagnanti, medici, elicotteristi del Suem, ambulanze e agenti della polizia locale: un’emergenza forse mai vista prima. Tre malori contemporaneamente e un decesso: la persona scomparsa, un turista slovacco, era in spiaggia con la moglie, portata via in condizioni molto gravi e al loro parente, anche lui colpito da un infarto. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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