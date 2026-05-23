Una turista tedesca è deceduta oggi intorno alle 11 sulla spiaggia di Bibione. La donna si è accasciata a terra mentre era in spiaggia e ha perso la vita sotto gli occhi dei bagnanti. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata rimossa e le autorità hanno avviato accertamenti.

BIBIONE - Una mattinata di vacanza e relax si è trasformata in tragedia sul litorale di Bibione. Oggi, sabato 23 maggio, intorno alle 11, una turista di nazionalità tedesca ha perso la vita a causa di un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia, nel tratto di arenile antistante il rinomato Villaggio Turistico Internazionale. I soccorsi tempestivi L'allarme è scattato immediatamente, lanciato dai presenti che hanno notato la donna accasciarsi. La macchina dei soccorsi si è attivata in pochissimi minuti: sul posto sono accorsi i sanitari del 118 del Punto di Primo Intervento locale. Vista la gravità della situazione, la centrale operativa ha richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso decollato da Treviso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Malore in spiaggia, la donna si accascia a terra e muore sotto gli occhi dei bagnanti

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