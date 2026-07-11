Muore per un malore in spiaggia la moglie lo vede e si accascia a terra | è gravissima
Un uomo è morto per un malore mentre era in spiaggia, e la moglie, che lo ha visto collassare, si è accasciata a terra. La donna è ora in gravissime condizioni. La scena si è svolta durante un pomeriggio di inizio estate, trasformando una giornata tranquilla in un momento di grande paura. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso.
BIBIONE - Una sequenza drammatica e impressionante di eventi ha trasformato una tranquilla giornata di inizio estate in un pomeriggio di puro terrore sulla spiaggia di Bibione. Il bilancio, pesante e ancora parziale, parla di un uomo deceduto, della moglie ricoverata in condizioni disperate e di un terzo bagnante colpito a sua volta da un grave malore cardiaco, tutto nel giro di pochissimi minuti e a breve distanza l'uno dall'altro. La prima tragedia a Piazzale Zenith Il dramma si è consumato verso mezzogiorno sul tratto di arenile antistante la centralissima piazza Zenith, in quel momento affollatissimo di turisti. Un 76enne slovacco si è improvvisamente accasciato mentre stavo facendo il bagno in mare in prossimità della torretta 22, sotto gli occhi dei presenti, colto da un infarto fulminante. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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