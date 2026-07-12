Un'attrice ha raccontato di aver avuto attacchi di panico che le impedivano di uscire di casa. Ha detto che l'arte le ha permesso di accettarsi e di volersi bene. Ha espresso il desiderio di tornare a lavorare sulla serie televisiva ambientata a Capri e di partecipare di nuovo al Festival di Sanremo. Ricorda inoltre un episodio in cui una nota conduttrice televisiva le fece dei complimenti in diretta durante una trasmissione.

Il momento più emozionante è quando ricorda i complimenti che Raffaella Carrà le fece in diretta mentre conduceva Detto fatto su Rai2: «Le parole di Raffaella Carrà, in quel momento della mia vita, sono arrivate un po' come quando la macchina finisce la benzina e hai bisogno di rifare il pieno: a volte perdi un po' la speranza, ti dici che forse non ce la farai, non sei adatta, sei troppo buona, sei fuori dai giri. Dopo quelle parole ho capito che non dovevo essere più niente: dovevo solo essere me stessa. Perché lei, il mio mito assoluto, mi ha fatto il grande dono di iniziare davvero a crederci, a sognare. E le sue parole per me sono ancora oggi una spinta contro tutto e tutti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bianca Guaccero: «Per colpa degli attacchi di panico facevo fatica a uscire di casa: l'arte mi ha insegnato ad accettarmi per quella che sono e a volermi bene. Sogno una nuova stagione di Capri e di tornare un giorno a Sanremo, con cui ho un debito»

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