Bertolucci vota i colpi di Sinner e Zverev | Jannik e il dritto killer se Sascha scende a rete

Da gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In finale a Wimbledon, Sinner affronta Zverev sull’erba dell’All England Club. Bertolucci ha commentato i colpi dei due finalisti, sottolineando il dritto potente di Sinner e la capacità di Zverev di scendere a rete. L’ex tennista ha evidenziato come il dritto di Sinner sia un'arma decisiva e come Zverev sfrutti le sue caratteristiche tecniche per mettere in difficoltà l’avversario. La sfida vede due giocatori con punti di forza distinti, pronti a sfidarsi per il titolo.

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Una sfida epica in finale a Wimbledon: Sinner contro Zverev sull'erba dell'All England Club. L'ex azzurro Paolo Bertolucci analizza per noi i due finalisti passando in rassegna i loro colpi, tra (tanti) pregi e (pochi difetti). SINNER ***** ZVEREV ***** Si affrontano due dei migliori battitori del circuito, se non addirittura i più solidi e incisivi. La battuta è decisamente l’arma migliore del tedesco, ma anche Sinner, con i miglioramenti degli ultimi due anni, ha ormai raggiunto vertici sublimi. Sulla prima, non ci sono differenze sostanziali: sempre sopra i 200 km all’ora, potente, precisa, lavorata quando serve, specialmente con lo slice da destra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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