Bertolucci vota i colpi di Sinner e Zverev | Jannik e il dritto killer se Sascha scende a rete

Notizia in breve

In finale a Wimbledon, Sinner affronta Zverev sull’erba dell’All England Club. Bertolucci ha commentato i colpi dei due finalisti, sottolineando il dritto potente di Sinner e la capacità di Zverev di scendere a rete. L’ex tennista ha evidenziato come il dritto di Sinner sia un'arma decisiva e come Zverev sfrutti le sue caratteristiche tecniche per mettere in difficoltà l’avversario. La sfida vede due giocatori con punti di forza distinti, pronti a sfidarsi per il titolo.