Sinner e Zverev si affrontano in una finale decisiva. La partita si decide sui quattro punti chiave che si giocheranno nel corso dell'incontro. Sinner ha la possibilità di vincere se riesce a mantenere alta la concentrazione e a sfruttare le occasioni cruciali. La sfida si gioca su scambi intensi e momenti di pressione, con entrambi i giocatori pronti a tutto per conquistare il titolo.

S inner è tornato. Anzi, sarebbe meglio dire che non se ne era mai andato. Una perfetta gestione degli sforzi e delle energie, la capacità di salire di livello un gradino alla volta fino a presentarsi alla semifinale con Djokovic, il primo severo test del suo torneo, nella dirompente condizione che aveva mostrato un anno fa, quando dominò il serbo e poi vinse il torneo togliendo fiato e certezze ad Alcaraz. Per la conferma del titolo, domani dovrà vedersela con Zverev. Il tedesco a questo livello potrebbe essere considerato una sorpresa, visto il livello fin qui espresso in carriera sull'erba, ma il successo al Roland Garros ne ha sicuramente sbloccato le dinamiche mentali, rendendolo più sicuro e convinto anche su una superficie poco gradita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bertolucci: "Sinner-Zverev, i quattro punti che decideranno la finale. Vince Jannik se..."

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Sinner-Zverev: gli highlights della FINALE | Madrid

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