Zverev ritrova Sinner in finale a Madrid e gli ricordano le sue 4 vittorie | Sascha scoppia a ridere

Nella finale di Madrid, Alexander Zverev si prepara ad affrontare Jannik Sinner, con il ricordo delle quattro vittorie ottenute contro il tennista italiano. Prima dell’incontro, Zverev ha scherzato sui risultati passati, ridendo mentre ricordava i successi precedenti. L’atleta tedesco ha anche ammesso il momento favorevole di Sinner, evidenziando la crescita dell’avversario prima del loro confronto sul campo.

Alexander Zverev scherza sui precedenti contro Jannik Sinner e riconosce lo strapotere attuale del tennista italiano prima della finale di Madrid.🔗 Leggi su Fanpage.it

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