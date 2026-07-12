Bergamo l' ex Diurno riapre in autunno | per il locale sotto Balzer in campo il gruppo Costez dei fratelli Battaglia

Da bergamo.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex Diurno a Bergamo riaprirà in autunno con una nuova gestione. Il locale, situato sotto Balzer, sarà gestito dal gruppo di un noto gestore di locali notturni. Il nome cambierà e anche l’aspetto, gli arredi, la cucina e gli orari verranno modificati. La ristrutturazione è in corso e l’apertura è prevista tra alcuni mesi, in fondo alla scalinata rotonda di piazza Dante.

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Il nome cambierà, così come saranno modificati l’aspetto, gli arredi, la cucina e gli orari. Ma tra qualche mese si riapriranno le porte in fondo alla scalinata rotonda di piazza Dante. Quello che si chiamava Balzer Globe è stato chiuso nell’aprile 2025 dopo due anni di gestione travagliata da parte appunto dei titolari del vicino Balzer, con successivi strascichi tra proprietà e gestori, e la riconsegna degli spazi avvenuta solo dopo mesi. Ora Alberto Previtali e la famiglia Cividini, che avevano acquistato dal Demanio il vecchio Albergo diurno nel 2016 e l’avevano poi ristrutturato tra il 2020 e il 2023, hanno trovato un nuovo gestore. Un accordo permeato di ottimismo, visto che il contratto è di sei anni con un’opzione per altri sei. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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