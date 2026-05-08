A Bergamo inaugurato il Centro diurno per persone con disabilità - Foto

A Bergamo è stato inaugurato il nuovo Centro diurno dedicato alle persone con disabilità, con lavori iniziati a ottobre 2024 e previsto il riapertura per il 12 maggio. Durante l’evento sono state intitolate due sale a Carlo Zavaritt e a Carlo Passerini Tosi. La struttura rappresenta un punto di riferimento per le attività diurne e il supporto alle persone con disabilità nella zona.

LA FESTA. I lavori iniziati a ottobre 2024, riaprirà il 12 maggio. Sale intitolate a Carlo Zavaritt e a Carlo Passerini Tosi. A Bergamo è stato inaugurato il Centro diurno per persone con disabilità, in via Pizzo della Presolana 7. Riaprirà il 12 maggio dopo circa un anno e mezzo di lavori, iniziati a ottobre 2024. I lavori hanno reso il Centro più funzionale e sicuro: realizzati un nuovo ascensore e nuove scale esterne, installato l’impianto di rilevazioni fumi e allarme incendio, integrata l’illuminazione d’emergenza, eliminato l’impianto a gas della cucina per installare il forno elettrico e il piano cottura a induzione, oltre ad altri lavori per la messa in sicurezza delle aree più sensibili.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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