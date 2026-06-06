Un’offerta vincolante per l’acquisto del Gruppo TeleNorba è stata presentata dai fratelli Ladisa tramite la holding Finlad. L’amministratore delegato ha informato i sindacati della proposta, senza specificare dettagli finanziari o tempistiche. La comunicazione riguarda la possibilità di un cambio di proprietà, ma non ci sono ancora conferme ufficiali o accordi definitivi.

L’amministratore delegato Antonella Capriglia ha comunicato ai sindacati l’esistenza di un’offerta vincolante presentata dai fratelli Sebastiano Ladisa e Vito Ladisa, attraverso la holding Finlad, per acquistare il Gruppo TeleNorba. L’operazione, dal valore stimato di circa 17 milioni di euro, è subordinata alla conclusione della due diligence. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Gruppo TeleNorba cambia proprietà? L’offerta dei fratelli Ladisa

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