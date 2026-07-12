Bergamo l’ex Diurno riapre in autunno | accordo col gruppo Costez

L’ex Diurno di Bergamo riaprirà in autunno dopo un anno di chiusura, grazie a un accordo con il gruppo Costez. La proprietà ha dichiarato di avere ora maggiori certezze sulla gestione del locale, che sarà utilizzato come spazio per le attività del centro. Il Comune ha confermato che si tratta di uno spazio unico dedicato alla riqualificazione e all’uso pubblico.

IL LOCALE. Svolta dopo un anno di chiusura. La proprietà: ora maggiori certezze. I nuovi gestori: palcoscenico per le attività del centro. Il Comune: spazio unico. La notizia era nell’aria da giorni ed ora è arrivata anche la conferma ufficiale, messa nero su bianco con la firma dell’accordo tra la proprietà - che fa capo al tandem imprenditoriale Cividini-Previtali - e i nuovi gestori, i fratelli Paolo e Francesco Battaglia del gruppo Costez: per l’ex Diurno sotto piazza Dante, nel cuore del centro di Bergamo, è arrivato il momento della svolta, dopo oltre un anno di chiusura. La riapertura del locale ipogeo, ex rifugio antiaereo, è prevista «in autunno»: nei prossimi mesi verranno comunicati anche il nuovo nome dello spazio e la data precisa di apertura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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