A Bergamo, si avvicina la firma per la riapertura dell’ex Diurno, il locale chiuso da oltre un anno sotto piazza Dante. Imprenditori bresciani stanno finalizzando un accordo che prevede un mix di eventi e ristorazione. La trattativa è riservata, ma sembra ormai prossima la ripresa delle attività, con una riapertura prevista per ottobre.

LA NOVITÀ. In arrivo imprenditori bresciani per il rilancio del locale chiuso da un anno: mix tra eventi e ristorazione. Il riserbo intorno alla trattativa è massimo ma per l’ex Diurno sotto piazza Dante, nel cuore del centro di Bergamo, sembra finalmente arrivato il momento della svolta, dopo oltre un anno di chiusura. L’accordo è ormai alle battute finali e, salvo imprevisti, a breve arriverà l’ufficialità dell’operazione, atteso step che aprirebbe la strada alla riapertura del locale ipogeo già in autunno. A raccogliere il testimone del vecchio gestore - che aveva disdetto anticipatamente il contratto - sarà un gruppo di imprenditori bresciani con una «consolidata esperienza nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Bergamo, firma vicina per l’ex Diurno: «Riapertura ad ottobre»

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