Bergamo ascolta gli uccelli con l’IA | è il primo capoluogo con una rete di sensori bioacustici

A Bergamo è stata installata una rete di sensori bioacustici negli Orti di San Tomaso. Tra venerdì e sabato, in un giorno, sono stati rilevati 188 canti di 25 specie diverse di uccelli, tra cui rondini, merli, cardellini, capinere, picchi verdi, tordi e aironi. È la prima città capoluogo a utilizzare questa tecnologia per monitorare il canto degli uccelli.

Bergamo. Ci sono le specie più comuni, come rondini e merli, ma anche cardellini, capinere, picchi verdi, tordi e aironi. Tra venerdì 10 e sabato 11 luglio, nell’arco di ventiquattro ore negli Orti di San Tomaso i sensori hanno registrato 188 canti appartenenti a 25 specie diverse. Bergamo è il primo capoluogo italiano a dotarsi di una rete di sensori installati in alcune aree verdi. Il progetto “EcoCanto”, sviluppato dalla start-up trevigliese Terra Sense Srl, utilizza la bioacustica e l’intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità attraverso i suoni della natura, in particolare il canto degli uccelli. Il principio è semplice: invece dei tradizionali censimenti manuali, vengono installati sul territorio sensori in grado di ascoltare continuamente l’ambiente e trasformare i suoni in dati scientifici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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