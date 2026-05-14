Alberi mappati con l' IA e sensori di precisione | premiato il gemello digitale del Comune

Il "gemello digitale" del Comune di Modena è tra le migliori applicazioni della Geographic Information Science (GIS) al servizio del Paese. A decretarlo è stata la più grande manifestazione nazionale sulla GIS, la Conferenza Esri Italia 2026 che nella serata di mercoledì 13 maggio, all'Ergife. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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