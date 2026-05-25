A Villa Erica, struttura gestita dall’Asp Reggio – Città delle Persone, è stato attivato un sistema di intelligenza artificiale che utilizza sensori e algoritmi predittivi. L’obiettivo è monitorare i 66 ospiti residenti, in modo da rilevare eventuali situazioni di fragilità o emergenza. La tecnologia analizza i dati raccolti in tempo reale per garantire un intervento tempestivo e accurato.

A Villa Erica, una delle strutture gestite da Asp Reggio – Città delle Persone, l’intelligenza artificiale ha iniziato a operare per proteggere i 66 ospiti residenti attraverso un sistema di monitoraggio avanzato. La tecnologia, che funge da scudo invisibile per la tutela dei soggetti più fragili, è stata ufficialmente introdotta nelle dinamiche assistenziali della casa residenziale per anziani. Il progetto tecnologico, presentato durante il TechCare Expo 2026 tenutosi a Rimini, mira a integrare la robotica e gli algoritmi con la cura diretta della persona. Il fulcro di questa innovazione è Ancelia, una piattaforma digitale sviluppata da TeiaCare che utilizza sensori ambientali e telecamere intelligenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Erica: l’IA vigila sui fragili con sensori e algoritmi predittivi

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