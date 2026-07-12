Benvenuti al Sud Claudio Bisio cittadino onorario di Castellabate
Claudio Bisio è stato nominato cittadino onorario di Castellabate, in provincia di Salerno. La cerimonia si è svolta recentemente, con il riconoscimento consegnato dal sindaco del comune. La nomina riguarda l’attore e conduttore, noto per il suo lavoro nel cinema e in televisione. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del municipio. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone del paese e rappresentanti delle istituzioni locali.
Tempo di lettura: < 1 minuto Claudio Bisio cittadino onorario di Castellabate, in provincia di Salerno. Il riconoscimento gli è stato conferito dal Comune nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale ospitata al castello dell’Abate, a suggello del legame nato nel 2010 con il borgo cilentano durante le riprese di ‘Benvenuti al Sud’ e rinnovato in questi giorni con il ritorno sul set per ‘Bentornati al Sud’. L’attore ha ringraziato l’amministrazione comunale e la comunità locale, ricordando il rapporto costruito con Castellabate e con i suoi abitanti. “Avevo il timore che il successo del film potesse cambiare questo luogo, invece Castellabate è riuscita a conservare la sua anima”, ha detto Bisio, sottolineando come il borgo abbia saputo mantenere nel tempo la propria identità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Benvenuti al Sud - Riassunto
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