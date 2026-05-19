Maria Pia Rossetti Abbruzzetti, candidata sindaco di Bene Comune Monterubbiano, ha 58 anni ed è presidente della Fondazione Marzetti. Ha dichiarato di voler prestare attenzione alla scuola e ai servizi dedicati alla terza età. La sua candidatura è sostenuta dalla lista ‘Bene Comune Monterubbiano’.

Maria Pia Rossetti Abbruzzetti è la candidata sindaco della lista ‘Bene Comune Monterubbiano’: 58 anni, è presidente della Fondazione Marzetti. Perché candidarsi? "Credo che Monterubbiano abbia bisogno di ritrovare fiducia nel proprio futuro. La mia candidatura nasce da un gruppo di persone diverse e unite dall’idea di lavorare con concretezza per il bene comune". Quali i punti del programma? "Contrastare lo spopolamento investendo su famiglie, giovani, servizi, scuola, associazioni e valorizzazione del territorio. Crediamo nello sviluppo di un paese più moderno e smart, capace di creare opportunità per chi vuole vivere e lavorare qui. Grande attenzione sarà dedicata alla terza età, attraverso servizi, collaborazione con le realtà socio-sanitarie e iniziative che aiutino gli anziani a sentirsi parte attiva della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maria Pia Rossetti Abbruzzetti di Bene comune: "Attenzione alla scuola e ai servizi per la terza età"

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