Dal Sottosopra alla terza età | The Boroughs è la nuova serie prodotta dai Duffer Brothers
Roma, 21 maggio 2026 – «Ci sono sicuramente dei tratti in comune con Stranger Things: un gruppo di eroi e amici improbabili che combattono qualcosa di straordinario e soprannaturale più grande di loro. Il nostro era uno show sui bambini che non era fatto per i bambini. Allo stesso modo The Boroughs è uno show sulle persone anziane che non è specificamente fatto per le persone anziane». Parola di Matt Duffer che, insieme al fratello Ross, è il produttore esecutivo della serie – disponibile su Netflix dal 21 maggio – creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews. «C'è molto cuore e in questo è come Stranger Things », ribatte Ross. «Condividono una parte di DNA, ma è anche vero che va nella sua direzione e racconta la sua storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sullo stesso argomento
The Boroughs: Cast, trama e data di uscita della nuova serie Netflix prodotta dai DufferDopo il successo planetario di Stranger Things, i fratelli Duffer tornano su Netflix con un nuovo progetto che promette di mescolare fantascienza,...
The Boroughs: la nuova serie horror dei Duffer Brothers su NetflixDopo la conclusione di Stranger Things, i fratelli Duffer non si sono certi fermati.
Dal Sottosopra alla terza età: The Boroughs è la nuova serie prodotta dai Duffer BrothersNel cast, molte star di Hollywood: Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Clarke Peters, Denis O'Hare e Bill Pullman. I due produttori, già autori di Stranger Things: A così tanti attori di que ... quotidiano.net
A Milano la forbice tra redditi/salari e costi dell’abitare continua ad allargarsi e, soprattutto, si consolida come fenomeno strutturale che riguarda non solo la città entro i suoi confini amministrativi, ma l’intera regione urbana. È quanto emerge dal terzo rapporto facebook
Se dovessi scegliere una Ready Room del Capitano (cioè ufficio appena fuori dal ponte) da far tua, da qualsiasi nave, quale sarebbe? reddit