Roma, 21 maggio 2026 – «Ci sono sicuramente dei tratti in comune con Stranger Things: un gruppo di eroi e amici improbabili che combattono qualcosa di straordinario e soprannaturale più grande di loro. Il nostro era uno show sui bambini che non era fatto per i bambini. Allo stesso modo The Boroughs è uno show sulle persone anziane che non è specificamente fatto per le persone anziane». Parola di Matt Duffer che, insieme al fratello Ross, è il produttore esecutivo della serie – disponibile su Netflix dal 21 maggio – creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews. «C'è molto cuore e in questo è come Stranger Things », ribatte Ross. «Condividono una parte di DNA, ma è anche vero che va nella sua direzione e racconta la sua storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal Sottosopra alla terza età: “The Boroughs” è la nuova serie prodotta dai Duffer Brothers

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