Un successo annunciato per ‘L’amore è’ il charity event for Save the Children | tra gli ospiti anche Eva Henger

Si è tenuto ieri l’evento benefico ‘L’amore è…’ organizzato per raccogliere fondi a favore di Save the Children, con l’obiettivo di sostenere la campagna “Stop alla guerra sui bambini”. Tra gli ospiti presenti c’era anche Eva Henger, che ha partecipato all’iniziativa. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e ha visto la partecipazione di diverse personalità del mondo dello spettacolo. La serata si è conclusa con una cena di beneficenza e l’annuncio dei fondi raccolti.

L’evento nasce per supportare la campagna “Stop alla guerra sui bambini” di Save the Children. Comunicato stampa di “l’Amore è..” il Charity Event ideato ed organizzato da Maridì Communication per Save the Children: Promuovere e supportare la campagna “Stop alla guerra sui bambini” di Save the Children – l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro- a sostegno dei minori che vivono e crescono in contesti segnati da guerra e violenze: questa è la mission della nuova edizione de “l’Amore è..” il Charity Event ideato ed organizzato da Maridì Communication, andato in scena lo scorso 21 aprile a Napoli, nell’incantevole cornice di Villa Mazzarella, Posillipo.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Un successo annunciato per ‘L’amore è..’ il charity event for Save the Children: tra gli ospiti anche Eva Henger Notizie correlate Leggi anche: “L’amore è…”, charity event a Posillipo tra vip e imprese per Save the Children “Gelosia segno d’amore” per un adolescente su quattro: il 15% giustifica anche lo schiaffo. Il report di Save The ChildrenIl report Save the Children rivela che il 44% degli adolescenti subisce limitazioni sociali e il 15% tollera la violenza fisica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'amore è..., un successo annunciato; 6 FOTO RACHELE FABIANO ED EVA HENGER; Aurora Leone dei The Jackal si sposa con Simone Ruzzo: l'annuncio a sorpresa e la simpatica reazione dei colleghi. Un successo annunciato per ‘L’amore è..’ il charity event for Save the Children: tra gli ospiti anche Eva HengerL’evento nasce per supportare la campagna Stop alla guerra sui bambini di Save the Children. Comunicato stampa di l’Amore è.. il Charity Event ideato ed organizzato da Maridì Communication per ... novella2000.it Eva Henger: Mia immagine usata per truffare degli uomini | Uno pensava di essere fidanzato con me…Eva Henger e le truffe sfruttando la sua immagine con video generati dall’AI: il racconto choc a La Volta Buona. ilsussidiario.net Il volto di Eva Henger è stato, a sua insaputa, l'esca per una truffa amorosa orchestrata tramite l'intelligenza artificiale. Lo racconta l'attrice a 'La volta buona': "Un uomo di 50 anni mi ha scritto su Instagram credendo fossimo fidanzati. Voleva sapere perché lo a - facebook.com facebook