Consulenze per studenti e percorsi di formazione | intesa tra Uniba e Ordine Psicologi

L'Università di Bari e l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia hanno firmato un accordo volto a sviluppare programmi di formazione e servizi di consulenza rivolti agli studenti e al personale dell'ateneo. L'intesa prevede collaborazioni tra le parti per offrire supporto e percorsi di approfondimento nel settore psicologico. La collaborazione mira a rafforzare l'offerta di servizi dedicati alla comunità universitaria e a promuovere iniziative condivise nel campo della formazione psicologica.

L'Università di Bari e l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia hanno siglato un'intesa per promuovere percorsi di formazione e di consulenza per studenti e personale impegnato nell'ateneo cittadino.Le novità dell'intesa tra Uniba e Ordine PsicologiL'accordo è stato siglato dal.🔗 Leggi su Baritoday.it

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