Santori Questo luglio rovente riporta alla memoria un’Arezzo pigra e sonnolenta che cominciava ad avere una risonanza internazionale grazie al Concorso Polifonico nel nome di Guido e soprattutto grazie alla presenza del grande pianista Arturo Benedetti Michelangeli che tenne ben sette corsi di perfezionamento pianistico fra il 1953 e il 1961 facendo diventare la città un centro garbatamente internazionale per gli allievi provenienti da tutto il mondo. A lui e ai suoi corsi si deve se la città venne finalmente allo scoperto quando, la sera di domenica 6 dicembre 1959 andò in onda il documentario su “Ciro” (come veniva chiamato il Maestro nella cerchia di allievi e amici) e sulla sua scuola, curato da Maner Lualdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benedetti Michelangeli, il bis che scosse il teatro. Era l’11 luglio di 70 anni fa: venne giù il Petrarca

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