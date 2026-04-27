Sei settant’anni fa, Rocky Marciano annunciò il suo ritiro dal pugilato, una decisione che lasciò il mondo dello sport senza sconfitte in carriera. Nato da genitori italiani emigrati dall’Abruzzo, aveva svolto diversi lavori tra cui calzolaio e militare prima di dedicarsi alla boxe. Nonostante il sogno di giocare a baseball, a 23 anni decise di entrare nel ring, intraprendendo una carriera che si concluse con un record imbattuto.

Sono gli anni cinquanta, il trash talking nella boxe c'è come e più di adesso e Archie Moore spara: "L'ho visto combattere, l'ho smontato come un orologiaio smonta un orologio, non riuscirà a colpirmi". E quella sera allo Yankee Stadium per cinque secondi si illude pure di avere ragione: alla seconda ripresa un suo destro centra la mascella dell'altro che casca. L'arbitro conta, cinque secondi in cui Rocky Marciano si rialza, scrolla la testa e riprende a fare la sua boxe. Qualche anno dopo Archie Moore ricordando come finì dimostrò di essere un virtuoso della metafora: "Con lui è come combattere contro l'elica di un aereo".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocky Marciano, 70 anni fa il ritiro del paisà che non perse mai. E che non doveva fare il pugile

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