Il babydoll è più scandaloso oggi che 70 anni fa
Negli ultimi giorni, sui social si discute della percezione del babydoll come abbigliamento, in particolare quando viene indossato da donne adulte. La questione si è accesa dopo che una cantante di 23 anni ha scelto di tornare in pubblico con diversi outfit di questo tipo, caratterizzati da pizzi e volant. La differenza tra il modo in cui questo capo veniva visto circa 70 anni fa e oggi è al centro di molte conversazioni, con alcuni che lo considerano più scandaloso rispetto al passato.
Quand’è che bisogna smettere di vestirsi da bambine? O meglio: il babydoll può essere definito “infantile” se lo indossa una donna adulta? Queste domande rimbalzano sui social da quando Olivia Rodrigo (23 anni) è tornata sulle scene indossando una serie di abiti babydoll, tutti pizzi e volant. Ma le reazioni non sono state del tutto lusinghiere, confermando la storia di scandali e provocazioni che da sempre accompagna “l’innocente” babydoll. Com’è nato il babydoll. Il babydoll è parente stretto dello slip dress, o abito lingerie, ma i due termini non sono sinonimi. Lo slip dress ha una linea scivolata che arriva al polpaccio e oltre; il babydoll si ferma ben prima del ginocchio e ha una linea più ariosa, caratterizzata da balze, volant, maniche a sbuffo e fiocchetti. 🔗 Leggi su Amica.it
Babydoll by Dominic Fike
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