Negli ultimi giorni, sui social si discute della percezione del babydoll come abbigliamento, in particolare quando viene indossato da donne adulte. La questione si è accesa dopo che una cantante di 23 anni ha scelto di tornare in pubblico con diversi outfit di questo tipo, caratterizzati da pizzi e volant. La differenza tra il modo in cui questo capo veniva visto circa 70 anni fa e oggi è al centro di molte conversazioni, con alcuni che lo considerano più scandaloso rispetto al passato.

Quand’è che bisogna smettere di vestirsi da bambine? O meglio: il babydoll può essere definito “infantile” se lo indossa una donna adulta? Queste domande rimbalzano sui social da quando Olivia Rodrigo (23 anni) è tornata sulle scene indossando una serie di abiti babydoll, tutti pizzi e volant. Ma le reazioni non sono state del tutto lusinghiere, confermando la storia di scandali e provocazioni che da sempre accompagna “l’innocente” babydoll. Com’è nato il babydoll. Il babydoll è parente stretto dello slip dress, o abito lingerie, ma i due termini non sono sinonimi. Lo slip dress ha una linea scivolata che arriva al polpaccio e oltre; il babydoll si ferma ben prima del ginocchio e ha una linea più ariosa, caratterizzata da balze, volant, maniche a sbuffo e fiocchetti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il babydoll è più scandaloso oggi che 70 anni fa

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Babydoll by Dominic Fike

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