Benedetta Rossi adotta due bambine | Anni di attesa esami e burocrazia E annuncia lo stop sui social

Benedetta Rossi ha annunciato di aver avviato un percorso di adozione internazionale, che include due sorelline. Ha scritto sui social di aver affrontato anni di attesa, esami e burocrazia prima di partire con il marito per completare le pratiche. Rossi ha anche comunicato che si prenderà una pausa dai social media durante questa fase.

«Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille». Con un lungo messaggio pubblicato sui social, Benedetta Rossi ha annunciato di essere partita insieme al marito Marco Gentili per completare il percorso di adozione internazionale che li porterà ad accogliere due sorelline. La food creator e conduttrice televisiva ha condiviso una foto dall’aeroporto, raccontando l’emozione per quello che definisce «il viaggio che stavamo aspettando da tanto» e che rappresenta «la speranza di un nuovo inizio». La lunga adozione tra burocrazia ed esami. Nel post, Rossi ripercorre gli anni trascorsi tra pratiche burocratiche, attese e verifiche. «È stato un percorso durato anni, anni di attesa, silenzi e speranze. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Benedetta Rossi, la famiglia si allarga: emozione!

Notizie e thread social correlati

Benedetta Rossi e il marito adottano due bambine, il post sui social: “Un percorso lungo di attesa, silenzi e speranze”Benedetta Rossi e il marito hanno annunciato l’adozione di due bambine, condividendo sui social il percorso di attesa e speranze.

Benedetta Rossi mamma a 53 anni: lei e Marco Gentili pronti ad adottare due bambineBenedetta Rossi e il marito Marco Gentili stanno per concludere il percorso di adozione di due bambine.

Temi più discussi: Benedetta Rossi e il marito: Diventiamo mamma e papà. Il racconto del percorso di adozione; Due bambine in arrivo a casa di Benedetta Rossi; Benedetta Rossi e il marito adottano due bambine: Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà; Benedetta Rossi presto mamma, la food blogger in viaggio con il marito per adottare due bambine: Il piu? importante della nostra vita.

Benedetta Rossi adotta due sorelline: Comincia il viaggio più bello #lapresse #benedettarossi #tv Leggi l'articolo qui : lapresse.it/cronaca/2026/0… x.com

Benedetta Rossi annuncia l'adozione di due sorelline: il racconto del loro percorsoBenedetta Rossi e Marco Gentili stanno per completare l'adozione di due sorelline. La cuoca ha condiviso su Instagram i dettagli del loro viaggio e le emozioni che stanno vivendo. notizie.it

Benedetta Rossi, l’annuncio dell’adozione emoziona i fan: Due sorellineDopo anni di attesa e un lungo percorso fatto di speranze e pazienza, Benedetta Rossi e Marco Gentili annunciano sui social l'adozione di due sorelline. notizie.it