Benedetta Rossi e il marito hanno annunciato l’adozione di due bambine, condividendo sui social il percorso di attesa e speranze. Hanno mostrato due passaporti e due valigie, sottolineando il loro stato d’animo di gratitudine e amore. L’annuncio è stato fatto tramite un post che descrive il viaggio iniziato con silenzi, attese e speranze. Non sono stati forniti dettagli specifici sul procedimento legale o sui tempi dell’adozione.

Due passaporti, due valigie e il cuore pieno d’amore e di gratitudine:è cominciato così il viaggio di Benedetta Rossi e Marco Gentili. “Il più importante della nostra vita”, hanno scritto sui social la foodblogger e il marito, che hanno deciso di adottare due bambini che attualmente si trovano all’estero: “Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico ma è la speranza di un nuovo inizio. Partiamo per completare il puzzle della nostra vita con due anime, due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi”. L’annuncio. Con un lungo post pubblicato su Instagram e Facebook Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno parlato per la prima volta del percorso che li ha portati a scegliere l'adozione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Benedetta Rossi e il marito adottano due bambine, il post sui social: “Un percorso lungo di attesa, silenzi e speranze”

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