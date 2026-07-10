Benedetta Rossi mamma a 53 anni | lei e Marco Gentili pronti ad adottare due bambine

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili stanno per concludere il percorso di adozione di due bambine. La coppia ha annunciato sui social di essere in viaggio per completare le procedure legali e amministrative. L’iter di adozione, iniziato diversi anni fa, sta entrando nella fase finale. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i follower, che hanno seguito con attenzione gli sviluppi di questa scelta.

Una notizia che ha emozionato migliaia di fan. Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili hanno annunciato sui social di essere in partenza per completare il percorso di adozione di due bambine, un iter lungo e complesso che la coppia stava affrontando da anni e che è ormai arrivato alle sue fasi finali. Per questo motivo la food creator marchigiana, volto di Fatto in casa da Benedetta, ha spiegato che per un periodo si allontanerà dai social e dalla vita pubblica, per dedicarsi completamente all’inizio della loro nuova vita da famiglia. A corredo di una foto che la ritrae insieme al marito all’aeroporto, Benedetta Rossi ha condiviso un lungo e toccante messaggio, raccontando tutta l’emozione del momento. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Paura e choc in vacanza per Benedetta Rossi e il marito Marco: situazione delicatissima e pericolosa

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Benedetta Rossi mamma a 53 anni: lei e Marco Gentili pronti ad adottare due bambineBenedetta Rossi e il marito Marco Gentili stanno per completare il percorso di adozione di due bambine. La coppia ha raccontato l'emozione sui social. cinemaserietv.it

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