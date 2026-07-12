L’Inghilterra ha vinto i quarti di finale del Mondiale 2026 contro la Norvegia, con Jude Bellingham che ha segnato due gol. La partita si è conclusa con la qualificazione della squadra britannica alla semifinale. L’incontro si è svolto a Miami, negli Stati Uniti. Bellingham ha contribuito in modo decisivo alla vittoria, confermandosi tra i protagonisti della partita.

Inghilterra: una vittoria emozionante ai quarti di finale. MIAMI (STATI UNITI) – Jude Bellingham si conferma il grande protagonista della serata, guidando l’Inghilterra verso la semifinale del Mondiale 2026. La sfida contro la Norvegia, che doveva mettere in luce i due attaccanti simbolo, Erling Haaland e Harry Kane, ha visto brillare il giovane talento inglese con una doppietta decisiva. Dopo un match intenso, l’Inghilterra ha prevalso 2-1 grazie a una prestazione coraggiosa e determinata. La partita, che si è svolta il 11 luglio 2026 al Miami Stadium, ha visto l’inizio dell’Inghilterra caratterizzato da un dominio nel possesso palla. Sebbene le occasioni pericolose fossero scarse, il controllo del gioco da parte degli uomini di Tuchel è stato evidente sin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bellingham segna due gol, l’Inghilterra supera la Norvegia e conquista la semifinale.

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BELLINGHAM DECIDE! INGLATERRA VENCE NORUEGA POR 2×1 E AGUARDA ARGENTINA OU SUÍÇA NA SEMIFINAL

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Bellingham porta l’Inghilterra in semifinale con due gol: Norvegia battuta 2-1 dopo i supplementariBellingham ha segnato due gol e ha portato l’Inghilterra in semifinale battendo la Norvegia 2-1 dopo i supplementari.

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2 - Con le doppiette contro Messico e Norvegia, Jude #Bellingham è diventato il primo giocatore a segnare due o più gol in due partite consecutive nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale FIFA dai tempi di Maradona nel 1986 (due vs Inghilterra e Belgi x.com

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