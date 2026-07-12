Rilasciata su Mediaset Infinity nelle scorse settimane, dopo il debutto lo scorso weekend, Be My Sunshine entra nel palinsesto quotidiano di Canale 5 e da domenica 12 luglio andrà in onda tutti i giorni. L'appuntamento la domenica è alle 14.30, il sabato alle 14.10 e dal lunedì al venerdì alle 14.45 (dopo Forbidden Fruit con Far Away che slitterà alle 15.45 circa). Prodotta da Ay Yapim, una delle principali case di produzione turche Ada Masali (questo il suo titolo originale) è stata trasmessa nel 2021 su Star Tv conquistando il pubblico con la storia d'amore tra un uomo e una donna profondamente diversi con sullo sfondo gli scenari di un'isola dell'Egeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Be My Sunshine, le anticipazioni dal 12 al 18 luglio

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BE MY SUNSHINE - ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI CHE ANDRANNO IN ONDA SABATO 4 LUGLIO 2026 SU CANALE 5

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