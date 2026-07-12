A partire dal 12 luglio 2026, Beautiful torna in programmazione su Canale 5 con le puntate quotidiane. La trasmissione andrà in onda alle 14 ogni domenica e alle 13.40 dal lunedì al sabato. La programmazione è confermata anche per la settimana successiva, senza variazioni di orario. La serie continuerà a essere trasmessa con gli stessi orari stabiliti da diversi anni.

Domenica 12 luglio 2026 proseguirà su Canale 5 l'appuntamento quotidiano con Beautiful, in onda alle 14 soltanto domenica e alle 13.40 dal lunedì al sabato. La storica soap è trasmessa in Italia dal 1994 ed è uno dei pilastri del pomeriggio di Canale 5, appuntamento fisso per milioni di spettatori nonostante la breve durata delle puntate. Prima di scoprire cosa ci aspetta dal 12 al 18 luglio, vediamo dove eravamo rimasti. Taylor ha deciso di rimanere a Los Angeles, ha raccontato solo a Li di avere un problema cardiaco grave ma non vorrebbe comunicarlo ai familiari. Intanto Hope teme che il ritorno di Taylor rovini i rapporti di Ridge e Brooke. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 12 al 18 luglio

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Tensioni e segreti in 'Beautiful' le anticipazioni dal 5 all'11 luglio

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