La Promessa le anticipazioni delle puntate dal 12 al 18 luglio
Il 12 luglio 2026 alle 19.40 su Rete 4 andrà in onda una nuova puntata de La Promessa, che riprenderà gli appuntamenti in preserale e, il sabato, anche in prima serata. La serie spagnola continuerà a essere trasmessa in questa fascia oraria. Le puntate previste dal 12 al 18 luglio includono nuovi episodi della telenovela, con la programmazione che si protrarrà durante la settimana.
Domenica 12 luglio 2026 alle 19.40 su Rete 4 ci sarà una nuova puntata de La Promessa e ripartirà l'appuntamento in preserale e il sabato anche in prima serata con la telenovela spagnola. Arrivata alla quarta stagione, la serie tv disponibile su Mediaset Infinity oltre che in tv, continua a ottenere ottimi risultati di ascolto sia in Italia che in Spagna. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle prossime puntate tra il 12 e il 18 luglio, vediamo dove eravamo rimasti a La Promessa. Il ritorno di Lorenzo destabilizza Curro e Angela che sognavano di scappare insieme. Il barone de Valladares ha rifiutato ogni accordo, nemmeno dopo che Martina e Catalina gli chiedono scusa ha cambiato le sue posizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La Promessa - Anticipazioni 13 Giugno 2026 - LORENZO VUOLE SPOSARE ANGELA E SCIOCCA LEOCADIA
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