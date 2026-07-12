Domenica 12 luglio 2026 alle 19.40 su Rete 4 ci sarà una nuova puntata de La Promessa e ripartirà l'appuntamento in preserale e il sabato anche in prima serata con la telenovela spagnola. Arrivata alla quarta stagione, la serie tv disponibile su Mediaset Infinity oltre che in tv, continua a ottenere ottimi risultati di ascolto sia in Italia che in Spagna. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle prossime puntate tra il 12 e il 18 luglio, vediamo dove eravamo rimasti a La Promessa. Il ritorno di Lorenzo destabilizza Curro e Angela che sognavano di scappare insieme. Il barone de Valladares ha rifiutato ogni accordo, nemmeno dopo che Martina e Catalina gli chiedono scusa ha cambiato le sue posizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 12 al 18 luglio

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La Promessa - Anticipazioni 13 Giugno 2026 - LORENZO VUOLE SPOSARE ANGELA E SCIOCCA LEOCADIA

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