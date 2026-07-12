Il rogo nel deposito di Bovisa è stato causato dal surriscaldamento di alcune batterie al litio all’interno di un pacco. L’incendio si è sviluppato mercoledì sera e ha coinvolto un’area del deposito. Le batterie al litio sono state identificate come il fattore scatenante del focolaio. Le autorità hanno confermato che il calore generato ha provocato il principio di incendio. Nessuna altra causa è stata ancora indicata ufficialmente.

La causa del maxi rogo divampato mercoledì sera nel deposito Brt di Bovisa sarebbe il surriscaldamento di alcune batterie al litio contenute in un pacco. Questo stando ai primi accertamenti nell'inchiesta dei vigili del fuoco coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pm Paolo Storari. Sarebbe stata dunque esclusa, dalle prime analisi sul pacco che ha scatenato l'incendio, l'origine dolosa. Gli accertamenti proseguono anche sugli aspetti riguardanti i sistemi di sicurezza nell'edificio. Le prime verifiche degli investigatori hanno dunque confermato che il rogo nel centro di smistamento, che ha distrutto gran parte della struttura e molti camion parcheggiati all'esterno, è partito da un pacco di circa 10 chili che era stato appoggiato sul pianale pronto per essere trasferito su un camion diretto a Torino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Batterie al litio surriscaldate in un pacco la causa del rogo al deposito in Bovisa

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