Maxi rogo nel deposito Brt di Milano | Incendio partito da batterie al litio surriscaldate

Notizia in breve

Un incendio ha distrutto mercoledì sera un deposito Brt nel centro di smistamento in zona Bovisa, Milano. Le fiamme sono partite da batterie al litio surriscaldate contenute in un pacco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.