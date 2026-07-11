Maxi rogo nel deposito Brt di Milano | Incendio partito da batterie al litio surriscaldate
Un incendio ha distrutto mercoledì sera un deposito Brt nel centro di smistamento in zona Bovisa, Milano. Le fiamme sono partite da batterie al litio surriscaldate contenute in un pacco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.
Sarebbe stato il surriscaldamento di alcune batterie al litio contenute in un pacco a provocare il maxi incendio che mercoledì sera ha devastato il deposito Brt del centro di smistamento in zona Bovisa, a Milano. È quanto emerge dai primi accertamenti dell'inchiesta condotta dai vigili del fuoco e coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pubblico ministero Paolo Storari. Le verifiche svolte finora sembrano escludere l'ipotesi di un'origine dolosa del rogo. Le analisi effettuate sui resti del pacco da cui sarebbero partite le fiamme indirizzano infatti gli investigatori verso una causa accidentale. Parallelamente proseguono gli approfondimenti sui profili legati alla sicurezza del centro logistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Milano, incendio al deposito Bartolini: il rogo partito da un pacco
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