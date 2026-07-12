In Finlandia, alcuni single stanno iniziando a incontrarsi nei supermercati, in particolare nelle corsie dei surgelati. Questa tendenza sostituisce le piattaforme di incontri online, come Tinder, con incontri spontanei durante la spesa. Non ci sono dati ufficiali sulla diffusione di questa modalità, ma si parla di un fenomeno che sta emergendo come alternativa alle app di incontri. La pratica coinvolge principalmente le corsie dedicate ai prodotti surgelati, dove le persone si avvicinano e avviano conversazioni.

Dimenticate lo swipe a destra, il messaggio mai risposto, il match che si spegne dopo tre “ciao come va”. In Finlandia il nuovo terreno di caccia per single non è un’app, ma la corsia dei surgelati. Lo strumento del delitto (romantico)? Un semplice cestino della spesa. Ma rosa. Tutto parte da un reel su Instagram della content creator Kashivi, che vive in Finlandia da quasi quattro anni e che, con suo stesso stupore, ha scoperto solo di recente questa usanza tutta locale. Nel video la ragazza si riprende dentro un supermercato mentre imbraccia un cestino rosa, decisamente meno anonimo dei classici modelli grigi o neri. La spiegazione che dà è semplice: chi sceglie il cestino rosa sta comunicando, senza dire una parola, di essere single e disponibile a conoscere altri single. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Basta Tinder, ora ci si innamora al supermercato: in Finlandia il rimorchio passa dal cestino della spesa rosa

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