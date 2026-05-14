Passerella sull’Arno massacrata dai motorini | Fra poco ci passa pure il trattore col rimorchio

Arezzo si trova di fronte a un problema riguardante le passerelle sull’Arno, spesso utilizzate come strade alternative per motorini e altri veicoli leggeri. Recentemente sono stati segnalati danni e usura eccessiva, tanto che si teme che presto possano essere attraversate anche da mezzi più pesanti come trattori con rimorchi. Le autorità hanno sottolineato come queste strutture, pensate per camminare o pedalare, siano ormai sottoposte a un utilizzo improprio e intensivo.

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Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Francesco Campa (Lega) AREZZO – Ad Arezzo ormai le passerelle ciclopedonali vengono trattate come se fossero l’autostrada del Sole. Mancano solo il Telepass e l’area di servizio con la schiacciata alla mortadella. Dopo l’incidente avvenuto sulla passerella sull’Arno, dove una signora è caduta riportando ferite, la politica locale s’è lanciata nella disciplina olimpica preferita dagli aretini sotto elezioni: il salto della responsabilità. Da una parte accuse al Comune, dall’altra repliche indignate, mentre nel mezzo la povera passerella continua a sopportare ogni giorno il transito creativo di motorini, scooter, moto da cross e, a quanto pare, pure furgoni in modalità “Rally della Valtiberina”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Passerella sull’Arno massacrata dai motorini: “Fra poco ci passa pure il trattore col rimorchio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: "Inagibile perché pericolosa". Chiusa la passerella sull'Arno da Giovi a Pieve a Sietina Nuovo ponte sull’Arno fra Lastra e Signa: entro giugno via ai lavori“C’è fiducia sui tempi e sulla partenza dei lavori entro giugno – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani a proposito della...