Basket femminile | l’Italia sconfitta anche dalla Nuova Zelanda ai Mondiali U17

L’Italia femminile Under 17 è stata sconfitta per la seconda volta ai Mondiali di Brno, perdendo 56-68 contro la Nuova Zelanda. La squadra italiana ha subito la seconda sconfitta in due partite del torneo, senza vincere ancora una partita. La gara si è conclusa con un divario di 12 punti a favore delle neozelandesi.

Seconda sconfitta in due partite per l’Italia femminile Under 17 ai Mondiali che si stanno disputando a Brno, con le azzurre che hanno ceduto 56-68 contro la Nuova Zelanda. Un ko che fa male, contro una formazione sulla carta battibile, ma troppi errori per l’Italia, fin da subito obbligata a inseguire. Ora resta solo la sfida con l’Egitto martedì per chiudere la prima fase, anche se i risultati obbligheranno le azzurre a degli ottavi di finale duri. All’Italia non sono bastati i 16 punti di Isabel Hassan e gli 11 punti di Olivia Lelli. La Nuova Zelanda è stata trascinata dalla coppia formata da Imani Rasmussen (16 punti) e Shamar Broughton (14 punti), con anche Areta Kahura in doppia cifra con 12 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Basket, Qual. Mondiali femminili: Italia-Nuova Zelanda 74-51: gli highlights

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