Le squadre femminili italiane di basket 3x3 hanno subito la loro seconda sconfitta ai Mondiali, questa volta contro la Lettonia. La partita si è conclusa con un risultato sfavorevole per le italiane, rendendo più difficile il proseguimento della competizione. La gara ha visto le atlete italiane affrontare una squadra avversaria determinata, con la partita che si è svolta senza variazioni di punteggio significative fino alla fine.

Diventa più complesso il cammino dell’Italia ai Mondiali di basket 3×3 per quanto riguarda la formazione femminile. Le azzurre, il cui coach è Agostino Origlio, dopo la sconfitta contro la Cina devono cedere anche di fronte alla Lettonia per 13-21. Mercoledì, contro Germania e Filippine, serviranno forzatamente due vittorie per avere una chance concreta di superare il girone C e andare alla fase a eliminazione diretta. Le prime fasi non possono definirsi ricche di realizzazione: c’è un solo canestro per parte nel primo minuto. Poi Strautmane segna da oltre l’arco per l’1-3 lettone, ma il punteggio resta fondamentalmente bloccato molto a lungo: dopo tre minuti si è sul 2-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket 3×3: Italia femminile, seconda sconfitta ai Mondiali contro la Lettonia. Si complica il cammino

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L'Italia stende la Spagna e si qualifica per i Mondiali | Mondiali femminili di Basket 2026

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