L’Italia è stata sconfitta dalla Germania nel torneo di basket 3×3 ai Mondiali 2026 a Varsavia. La squadra azzurra ha subito la terza sconfitta consecutiva nella fase a gironi e si è già qualificata come eliminata. La partita si è conclusa con un punteggio non comunicato. La squadra italiana ha perso anche le due partite precedenti nel girone, senza passare alla fase successiva.

L’Italia non riesce nell’impresa e incassa la terza sconfitta consecutiva nella fase a gironi dei Mondiali 2026 di basket 3×3, in corso di svolgimento a Varsavia (Polonia). Le azzurre hanno ceduto alla Germania con il punteggio di 15-8, restando a bocca asciutta dopo tre dei quattro incontri previsti nel gruppo C e andando incontro purtroppo all’eliminazione aritmetica dalla rassegna iridata. Caterina Gilli e compagne torneranno in campo oggi pomeriggio contro le Filippine in uno scontro diretto per evitare l’ultimo posto nel raggruppamento, mentre è già sfumata la possibilità di giocarsi quantomeno l’accesso ai play-in. Germania e Lettonia sono ancora imbattute rispettivamente con tre e due successi a testa, ma anche la Cina è già certa di passare alla fase a eliminazione diretta con il suo bilancio attuale di due vittorie in tre gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket 3×3, Italia sconfitta anche dalla Germania ai Mondiali. Azzurre già eliminate

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