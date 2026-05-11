Omicidio in Città Vecchia | Bakary ucciso senza motivo Amici in lacrime choc in città

Un omicidio avvenuto nella zona della Città Vecchia ha lasciato la comunità senza parole. Secondo quanto riferiscono gli amici della vittima, si tratta di un episodio senza motivo apparente, che li ha colpiti profondamente. Le persone vicine alla vittima sono rimaste sconvolte e in lacrime, mentre ancora non sono chiare le dinamiche di quanto accaduto. La polizia sta indagando per fare luce sulla vicenda.

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«Mi chiamano i suoi amici sgomenti, in lacrime. Nessuno si spiega cosa possa essere successo ma sono tutti devastati dal dolore». Enzo Pilò, rappresentante legale dell’associazione Babele, attiva nel campo della tutela dei diritti dei migranti e nel contrasto a ogni forma di discriminazione, racconta così Bakary Sako. Gli amici del 35enne originario del Mali assassinato in Città Vecchia a Taranto sabato all’alba sono increduli. Le indagini proseguono senza sosta: gli investigatori della Squadra Mobile stanno passando al setaccio tutte le immagini registrate dalle numerose telecamere di sicurezza piazzate nella zona, anche se non tutte risultavano funzionanti al momento dell’omicidio.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Omicidio in Città Vecchia: «Bakary ucciso senza motivo». Amici in lacrime, choc in città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Delitto in città vecchia, uomo ucciso in piazza FontanaUn uomo è stato ucciso all'alba di oggi a Taranto in piazza Fontana in città vecchia. Taranto, 35enne ucciso in Città Vecchia: l’appello di LiberaTarantini Time QuotidianoUn uomo di 35 anni è stato ucciso all’alba in Piazza Fontana, nella Città Vecchia di Taranto, al termine di una violenta... Argomenti più discussi: Alba di sangue a Taranto, l'omicidio in Città vecchia riapre il tema sicurezza: Priorità assoluta; Delitto in città vecchia, uomo ucciso in piazza Fontana; Omicidio in Città Vecchia, Libera Taranto: Non basta la repressione, servono presenza e diritti; Taranto, omicidio in città vecchia: c’è l’ombra di una baby gang.