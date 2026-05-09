Vittime del terrorismo Mattarella depone una corona di fiori in via Caetani Meloni | Ricordare per difendere democrazia

Il presidente della Repubblica ha deposto una corona di fiori in via Caetani, davanti alla lapide che ricorda il luogo del ritrovamento del corpo di Aldo Moro avvenuto il 9 maggio 1978. La cerimonia si è svolta in commemorazione delle vittime del terrorismo. La premier ha commentato l’evento sottolineando l’importanza di ricordare per tutelare la democrazia. La via si trova di fronte al sito storico legato alla tragica vicenda.

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Una corona d’alloro in via Caetani, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, il 9 maggio del 1978. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato stamattina il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. Ricorrenza fissata proprio nella data in cui il corpo del leader della Democrazia cristian a fu rinvenuto nella Renault 4 rossa. Presenti, accanto al Capo dello Stato, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, quello della Camera, Lorenzo Fontana, della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso; il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vittime del terrorismo, Mattarella depone una corona di fiori in via Caetani. Meloni: “Ricordare per difendere democrazia” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giornata vittime terrorismo: Mattarella depone corona di fiori sotto lapide Aldo MoroIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto questa mattina una corona di fiori in via Caetani a Roma, sotto la lapide dedicata ad... L'anniversario della morte di Aldo Moro: Mattarella depone una corona di fiori in via CaetaniIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto stamane una corona di fiori a via Caetani nel luogo dove fu ritrovata la Renault 4 rossa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rai per il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo; Giornata delle vittime del terrorismo e delle stragi. Celebrazioni in Senato; Il Comune di Livorno ricorda le vittime del terrorismo con una cerimonia nella Sala del Consiglio Comunale; TG5: Il giorno della memoria vittime del terrorismo Video. Giorno delle vittime del terrorismo, Mattarella alla celebrazione al Senato(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte in Senato alla cerimonia per il Giorno della ... affaritaliani.it Giornata delle vittime del terrorismo e delle stragi. Celebrazioni in SenatoPresente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fu istituita nel 2007. Il 9 maggio del 1978 il ritrovamento del corpo di Aldo Moro ucciso dalla Br ... rainews.it Nel Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, Giorgia Meloni ha ricordato sui social figure simbolo della storia italiana come Aldo Moro, Peppino Impastato e Rosario Livatino. La premier ha sottolineato come il 9 maggio rappresenti una data x.com Il 29 maggio sarà ora un giorno di commemorazione per le vittime dell'Heysel reddit