Almeno 51 persone sono morte e 31 sono rimaste ferite a causa delle forti piogge monsoniche nel Bangladesh. Inondazioni e frane hanno colpito diverse zone del Paese, causando danni significativi. Le autorità stanno intervenendo per gestire le emergenze e mettere in sicurezza le zone più colpite. Le condizioni climatiche estreme hanno aggravato la situazione, rendendo difficile l’accesso alle aree danneggiate. La situazione rimane critica nelle zone interessate.

È pesantissimo il bilancio delle violente piogge monsoniche che hanno colpito il Bangladesh, dove almeno 51 persone hanno perso la vita e altre 31 sono rimaste ferite a causa delle inondazioni e delle frane che hanno devastato diverse aree del Paese. Le zone più colpite. Secondo il Ministero per la Gestione delle Catastrofi e i Soccorsi, la situazione più grave si registra nella regione di Cox’s Bazar, dove si contano 28 vittime. Altri decessi sono stati registrati nei distretti di Chittagong (13), Bandarban (6), Rangamati (3) e Moulvibazar (1). Le piogge torrenziali hanno provocato frane, allagamenti e l’isolamento di numerose comunità, rendendo particolarmente difficili le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bangladesh travolto dal monsone: inondazioni e frane provocano decine di vittime

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