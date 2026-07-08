Nel sud-est del Bangladesh, le intense piogge monsoniche hanno provocato frane che hanno ucciso almeno otto rifugiati Rohingya, tra cui cinque bambini. Le autorità stanno valutando i danni e le operazioni di soccorso sono in corso. Non sono stati segnalati altri feriti o dispersi. La zona colpita ospita un grande campo di rifugiati, soggetto a frequenti eventi meteorologici estremi.

Le frane provocate dalle forti piogge monsoniche nel sud-est del Bangladesh hanno causato la morte di almeno otto rifugiati Rohingya, tra cui cinque bambini. Altri due bambini sono stati trovati feriti dai vigili del fuoco intervenuti per i primi soccorsi. La tragedia è avvenuta nella città di Cox’s Bazar, appartenente alla divisione di Chittagong, presso il Golfo del Bengala. Le frane hanno colpito almeno quattro punti all’interno dei campi, seppellendo le abitazioni sotto fango e detriti mentre gli abitanti dormivano. Nei campi profughi del Bangladesh vivono oltre un milione di rifugiati fuggiti dal vicino Myanmar. Le autorità hanno dichiarato di aver avviato il trasferimento dei rifugiati dalle zone collinari a rischio e che circa 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Frane in Bangladesh: almeno otto vittime tra i rifugiati Rohingya

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