Più di 40 persone sono morte per le estese inondazioni in Bangladesh

Nel sudest del Bangladesh, le inondazioni provocate dalle piogge monsoniche degli ultimi giorni hanno causato la morte di oltre 40 persone. Le strade allagate hanno reso difficili o impossibili gli spostamenti per più di un milione di abitanti, con alcuni centri isolati. Le autorità stanno gestendo le operazioni di soccorso e stanno distribuendo aiuti nelle zone colpite. La situazione rimane critica a causa delle condizioni meteorologiche persistenti.

Nel sudest del Bangladesh più di 40 persone sono morte per le inondazioni causate dalle intense piogge monsoniche degli ultimi giorni. Le strade allagate hanno inoltre reso molto difficili o impossibili gli spostamenti a oltre un milione di persone, e alcuni centri abitati sono rimasti isolati. Secondo il governo oltre 250mila famiglie sono in grave difficoltà per via delle abitazioni allagate e piene di fango, o perché rimaste senza elettricità. L’esercito sta distribuendo acqua potabile, cibo e medicinali usando delle imbarcazioni, ma alcune comunità sono rimaste isolate e difficilmente raggiungibili. A Cap d'Agde c'è chi va per... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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