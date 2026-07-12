Bandiere Verdi 2026 le spiagge del Lazio migliori per i bambini | i comuni premiati

Per il 2026, dieci località del Lazio hanno ricevuto la Bandiera Verde, riconoscimento assegnato alle spiagge più adatte ai bambini. Il premio evidenzia le spiagge della regione come tra le migliori in Italia per le vacanze in famiglia. La certificazione si basa su criteri specifici di sicurezza e servizi pensati per i più piccoli. La regione si conferma così come una delle mete preferite per le vacanze con bambini.

Roma, 12 luglio 2026 – Il litorale laziale si conferma tra le destinazioni italiane più adatte alle vacanze con i bambini. Sono dieci le località della regione che hanno ottenuto la Bandiera Verde 2026, il riconoscimento assegnato alle spiagge considerate particolarmente indicate per le famiglie. Le località premiate nel Lazio sono Anzio, Formia, Gaeta, Latina, Montalto di Castro, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene, con il riconoscimento attribuito in quest’ultimo caso alla spiaggia di Cala Nave. Bandiere Verdi 2026 nel Lazio, l’elenco completo. Queste sono tutte le località laziali premiate: La provincia con il maggior numero di riconoscimenti è quella di Latina, presente con otto località. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Spiagge della salute, inclusione a Cervia e Bandiera Verde a Montalto di Castro!

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