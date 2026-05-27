Le spiagge premiate con le Bandiere Verdi 2026 offrono acque basse e trasparenti, ampie aree di sabbia e servizi dedicati alle famiglie. La Calabria si posiziona al primo posto, seguita da nuove entrate tra Sicilia e Molise. Sono presenti bagnini e spazi attrezzati per i bambini, garantendo sicurezza e comfort durante le giornate in spiaggia.

Acqua bassa e trasparente, sabbia ampia dove giocare in sicurezza, bagnini presenti, servizi per le famiglie e tanti spazi dedicati ai più piccoli. Sono queste le caratteristiche che trasformano una località balneare in una vera spiaggia “a misura di bambino”. E anche per il 2026 tornano le Bandiere Verdi, il riconoscimento assegnato dai pediatri alle mete di mare considerate ideali per vacanze e giornate in spiaggia con i figli. L’elenco aggiornato è stato presentato a Modica, in Sicilia, durante un incontro istituzionale guidato dal pediatra Italo Farnetani, fondatore e coordinatore dell’iniziativa. Quest’anno le località premiate sono complessivamente 164, con sei nuovi ingressi, tre in Italia e tre in Africa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bandiere Verdi 2026, ecco le spiagge migliori per i bambini: Calabria in testa, nuove entrate tra Sicilia e Molise

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