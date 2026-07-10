La Prefettura di Terni ha creato una task force per catturare un lupo sospettato di aver aggredito una bambina di quattro anni ad Arrone. Secondo le prime valutazioni, l’animale sarebbe quasi certamente un lupo, probabilmente lo stesso avvistato nei giorni precedenti e segnalato anche in comuni vicini. La presenza dell’animale ha portato a interventi di monitoraggio nella zona. Gli accertamenti sono ancora in corso per identificare e catturare l’animale.

La Prefettura di Terni ha istituito una task force per individuare e catturare il lupo che avrebbe aggredito una bambina di quattro anni ad Arrone. Secondo le prime valutazioni, si tratterebbe “al 99 per cento” di un esemplare di lupo, probabilmente lo stesso animale avvistato nei giorni scorsi e già segnalato anche nei comuni limitrofi. Per fare il punto sulla situazione, il prefetto Antonietta Orlando ha convocato un vertice a cui hanno preso parte l’assessore regionale Thomas De Luca, il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia, rappresentanti delle forze dell’ordine, veterinari della Regione Umbria e della Usl Umbria 2. Obiettivo: individuare e catturare l’animale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terni, bambina aggredita da un lupo. Caccia all’animale

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