bambina aggredita da lupo arrivano le fototrappole

Notizia in breve

Una bambina di 4 anni è stata aggredita da un lupo in un parco pubblico. La vittima è stata soccorsa e medicata, poi è tornata a casa. Le autorità hanno installato fototrappole nell'area per monitorare la presenza dell'animale. La ricerca del lupo prosegue nelle zone di Arrone e dintorni. Nessun altro ferito è stato segnalato. La polizia sta coordinando le operazioni per rintracciare l'animale e garantire la sicurezza pubblica.