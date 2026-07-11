Bambina aggredita da lupo arrivano le fototrappole
Una bambina di 4 anni è stata aggredita da un lupo in un parco pubblico. La vittima è stata soccorsa e medicata, poi è tornata a casa. Le autorità hanno installato fototrappole nell'area per monitorare la presenza dell'animale. La ricerca del lupo prosegue nelle zone di Arrone e dintorni. Nessun altro ferito è stato segnalato. La polizia sta coordinando le operazioni per rintracciare l'animale e garantire la sicurezza pubblica.
Terni, 11 luglio 2026 – Continua ad Arrone e nei paesi vicini la ricerca del lupo che giovedì sera, in un parco pubblico, ha aggredito una bambina di 4 anni, che per fortuna sta bene ed è tornata subito a casa dopo le cure dei medici. La Regione ha spiegato che il servizio di pattugliamento prosegue senza sosta e sono state installate in vari punti anche le fototrappole per facilitare la cattura dell'animale, «sempre nel rispetto della legislazione vigente». La task force . L'associazione Wild Umbri a, concessionaria del servizio di recupero della fauna selvatica, ha ultimato le operazioni di posizionamento nel territorio del Comune di Arrone dove sono stati registrati avvistamenti o tracce della presenza dell'animale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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