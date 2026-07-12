Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopo una lite avvenuta in un’abitazione a Baiano. Durante l’intervento, avrebbe continuato a minacciare la sorella anche davanti ai militari. La donna è stata portata all’ospedale Moscati di Avellino per le cure.

L’uomo avrebbe continuato a minacciare la donna anche davanti ai militari. La vittima è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino. BAIANO – Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopo una violenta lite avvenuta all’interno di un’abitazione di Baiano. La notizia è stata resa nota dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino attraverso un comunicato diffuso l’8 luglio 2026. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’intervento sarebbe scattato in seguito a una segnalazione arrivata al numero di emergenza 112, relativa a una lite particolarmente accesa in ambito familiare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Baiano, aggredisce e minaccia la sorella: 36enne arrestato dai Carabinieri

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