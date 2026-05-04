Semina il panico alla stazione di Arcore aggredisce i carabinieri e prova a gettarsi sui binari | 36enne arrestato

Un uomo di 36 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine alla stazione di Arcore dopo aver provocato l’interruzione dei servizi e il panico tra i passeggeri del treno Milano-Lecco. Durante l’intervento, ha aggredito i carabinieri e tentato di gettarsi sui binari. L’uomo è stato successivamente arrestato. L’incidente ha provocato disagi ai viaggiatori e interventi di sicurezza sul posto.

Un 36enne è stato arrestato ad Arcore (Monza) dopo aver seminato il panico tra i passeggeri del treno Milano-Lecco. L'uomo avrebbe anche aggredito due carabinieri, mandandone uno all'ospedale, e tentato di gettarsi sui binari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dopo l’accoltellamento semina il panico al pronto soccorso: distrugge un macchinario e aggredisce i carabinieri. Arrestato 21enne stranieroI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 21enne di origini magrebine. Leggi anche: Ubriaco sul treno, aggredisce i carabinieri e si lancia sui binari: arrestato Altri aggiornamenti Temi più discussi: Squalo mako a Gallipoli, paura in mare: urta un’imbarcazione e semina il panico; Massafra, semina il panico in due locali e minaccia di morte i carabinieri: arrestato 28enne; Notte di follia in piazza Aldo Moro. Semina il panico e viene preso; Napoli, uomo armato di spranga semina il panico ai Colli Aminei: ferito un anziano. Semina il panico alla stazione di Arcore, aggredisce i carabinieri e prova a gettarsi sui binari: 36enne arrestatoUn 36enne è stato arrestato ad Arcore (Monza) dopo aver seminato il panico tra i passeggeri del treno Milano-Lecco ... fanpage.it Semina il panico sul treno e aggredisce i carabinieri: arrestato peruviano bustoccoL'intervento è scattato venerdì sera alla stazione di Arcore dopo le segnalazioni dei passeggeri di un convoglio che viaggiava sulla linea Milano-Porta Garibaldi-Lecco, spaventati dallo straniero, un ... laprovinciadivarese.it Semina il panico in centro poi scappa e oppone resistenza ai carabinieri, arrestato ventenne a Pietra Ligure - facebook.com facebook